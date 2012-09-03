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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 10:51 BJT

〔表格〕8月31日止当周外资买超印度股票,卖超日股--野村

路透9月3日电---以下是8月31日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 326 9,047 9,454 28,556 (14,372)

印度 351 1,216 3,266 11,745 230

印尼 (32) 190 364 983 1,274

日本 (815) 299 (3,942) 9,938 21,712

韩国 (4) 4,563 4,402 10,619 (7,341)

菲律宾 63 (10) 1,150 1,956 1,327

台湾 81 3,078 437 1,136 (9,680)

泰国 (134) 10 (167) 2,118 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 丁琦; 审校 白云

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