〔表格〕8月31日止当周外资买超印度股票,卖超日股--野村

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透9月3日电---以下是8月31日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 13周 年内迄今 2011年
日本外亚洲市场 326 9,047 9,454 28,556 (14,372)
印度 351 1,216 3,266 11,745 230
印尼 (32) 190 364 983 1,274
日本 (815) 299 (3,942) 9,938 21,712
韩国 (4) 4,563 4,402 10,619 (7,341)
菲律宾 63 (10) 1,150 1,956 1,327
台湾 81 3,078 437 1,136 (9,680)
泰国 (134) 10 (167) 2,118 (183)
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 丁琦; 审校 白云
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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