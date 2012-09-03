〔加拿大经济〕第二季增长为G7最高,但政府仍对风险保持警惕

路透渥太华8月31日电---加拿大财政部长费海提周五警告称,加拿大经济增长势将放缓,并影响到他对预算的预估,即便该国第二季经济增长超出市场预期,且为七国集团(G7)中最高.

周五公布的数据显示,工厂和设备投资增长稳健,以及库存增长,扶助加拿大第二季实质国内生产总值(GDP)实现增长1.8%的环比年率.这与加拿大央行预估持平,并超过市场预估的增长1.6%.

费海提表示,加拿大经济连续四个季度扩张.他并称,虽然增长温和,但好于G7其他国家.

但他认为全球经济依旧脆弱,虽然联邦财政赤字在财年第一季(4-6月)减半,至19.8亿加元(20亿美元),加拿大2012年预算将存在"下行风险".

他并表示,政府在编制预算时做出了调整,"然而,全球经济放缓的情况预计将对加拿大产生影响."

丰业银行分析师Derek Holt称,加拿大第二季经济增长虽强于预期,但仍然脆弱,所以无须讨论强硬的货币政策.他指出,库存增长对GDP增长贡献了1.7个百分点.

"库存对经济增长有如此大的贡献表明,在疲弱的经济形势下库存的增长有些出人意料.这不是很好的增长模式."

此外,企业对工厂和设备的支出环比年率为增长9.4%,费海提称实质企业投资目前已经高于危机前的水平.

隔夜指数互换显示,在GDP数据公布后,交易商增加了对2013年加息的押注.

目前交易商认为,到2013年7月的加息机率超过了50%.(完)