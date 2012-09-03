〔日本股市〕早盘跌至四周低位,因中国增长疑虑令市场不安

路透东京9月3日电---日本股市日经指数周一早盘跌至四周低位.尽管美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克表示,必要时会采取行动来提振经济,但投资者担心中国经济会出现急剧放缓,打压市场人气.

日经指数.N225早盘下跌0.4%至8,805.26点,有可能连续第三个交易日收低,不过目前尚能守在75日移动均线切入位8,766.88点上方.

日经中国50指数.NCHN下跌0.7%,该指数的成分企业都是那些对中国市场存在大量曝险的日本公司.其中,建筑机械制造商小松制作所(6301.T)跌2%,工业机器人制造商Fanuc(6954.T)跌1.1%.

中国国家统计局和中国物流与采购联合会周六公布,中国宏观经济先行指标----8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至49.2,为2011年11月以来首次降至50下方.[ID:nSB1755732]

对中国经济增长的忧虑令原材料价格和相关股票承压.

东证股价指数.TOPX下滑0.2%至730.32点.早盘交易量较为清淡,仅为过去90日全天均值的43%.(完)

--编译 高琦; 审校 丁琦

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