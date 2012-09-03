〔欧洲个股〕股东拟起诉苏皇2008年供股时误导投资者--泰晤士报

美国热股：TOLL BROTHERS INC季度获利和营收均优于预期，股价升逾6%
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透伦敦9月3日电---英国泰晤士报周一报导,苏格兰皇家银行(RBS.L)股东正在与诉讼基金讨论,有意对该银行正式发起33亿英镑(52.4亿美元)的基金诉讼.
这些股东组成了一个"苏皇股东行动小组",拟起诉这家银行及其三位前高管,包括前执行长Fred Goodwin、前董事长Tom McKillop与前投行主管Johnny Cameron,认为其在2008年的120亿英镑(190.6亿美元)供股时存在误导投资者的行为.
这些股东当时以每股20英镑的价格参与供股,所投资金目前亏损掉十分之九.但苏皇股价目前交投在每股225英镑附近.
股东们声称,当时的招股说明书隐瞒了苏皇的脆弱状况,导致自己被误导.苏皇在2008年金融危机期间接受了英国政府的援助.
泰晤士报引述知情人士称,若行动小组能拿出约1,200-1,500万英镑来支付万一败诉的成本,法律程序将在未来几周启动.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
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