〔欧洲个股〕股东拟起诉苏皇2008年供股时误导投资者--泰晤士报

路透伦敦9月3日电---英国泰晤士报周一报导,苏格兰皇家银行(RBS.L)股东正在与诉讼基金讨论,有意对该银行正式发起33亿英镑(52.4亿美元)的基金诉讼.

这些股东组成了一个"苏皇股东行动小组",拟起诉这家银行及其三位前高管,包括前执行长Fred Goodwin、前董事长Tom McKillop与前投行主管Johnny Cameron,认为其在2008年的120亿英镑(190.6亿美元)供股时存在误导投资者的行为.

这些股东当时以每股20英镑的价格参与供股,所投资金目前亏损掉十分之九.但苏皇股价目前交投在每股225英镑附近.

股东们声称,当时的招股说明书隐瞒了苏皇的脆弱状况,导致自己被误导.苏皇在2008年金融危机期间接受了英国政府的援助.

泰晤士报引述知情人士称,若行动小组能拿出约1,200-1,500万英镑来支付万一败诉的成本,法律程序将在未来几周启动.(完)