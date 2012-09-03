主要国家经济指标预测--9月4日****

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透9月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月4日-7日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 0.0% -0.6%
三个月房价指数(较上年同期) -0.8% -0.6%
9月4日(二)
0130 日本加班工资 7月 -- +4.1%
0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 赤字122.0 赤字149.0
0430 澳洲央行利率决议 9月 3.50% 3.50%
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.2% +0.7%
(较上年同期) +1.6% +2.0%
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 50.0 50.9
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.5%
(较上年同期) +1.6% +1.8%
-- 美国汽车销售年率(万辆) 8月 1,420 1,405
1258 美国Markit制造业PMI 8月终值 -- 51.9
1330 加拿大RBC制造业PMI 8月 -- 53.05
1400 美国建筑支出 7月 +0.4% +0.4%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 50.0 49.8
ISM投入物价指数 46.0 39.5
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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9月3日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 47.50 --
0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 +0.6% --
0130 澳洲企业库存 第二季 +0.6% +0.3%
0130 澳洲企业税前获利 第二季 -0.5% --
0130 澳洲网络招聘广告 8月 -2.1% --
澳洲报纸招聘广告 -6.1% --
0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 -0.8% +0.2%
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 +3.2% --
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 46.7 49.0
0743 意大利Markit制造业PMI 8月 43.6 44.8
0748 法国Markit制造业PMI 8月 46.0 46.2
0753 德国制造业PMI 8月 44.7 45.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 8月 45.1 45.3
0828 英国CIPS制造业PMI 8月 49.5 46.0
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 8月 +1.6% -0.5%
--整理 王翔琼;审校 戴素萍
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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