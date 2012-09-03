〔表格〕瑞士8月采购经理人指数为46.7,低于预估的49.0

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透苏黎世9月3日电---周一公布数据显示,瑞士8月经季节调整采购经理人指数(PMI)从前月的48.6跌至46.7,路透调查预估为49.0.
PMI连续第四个月处于50的荣枯分水岭下方,表明呈现萎缩状态.
以下为详细数据
(经季节性调整)
2012年8月 2012年7月 2011年8月
PMI 46.7 48.6 52.0 (完)
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--编译 梁睿雪;审校 丁琦
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