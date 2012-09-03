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货币新闻 | 2012年 9月 3日 星期一 15:40 BJT

〔表格〕瑞士8月采购经理人指数为46.7,低于预估的49.0

路透苏黎世9月3日电---周一公布数据显示,瑞士8月经季节调整采购经理人指数(PMI)从前月的48.6跌至46.7,路透调查预估为49.0.

PMI连续第四个月处于50的荣枯分水岭下方,表明呈现萎缩状态.

以下为详细数据

(经季节性调整)

2012年8月 2012年7月 2011年8月

PMI 46.7 48.6 52.0 (完)

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--编译 梁睿雪;审校 丁琦

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