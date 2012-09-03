〔日本债市〕早盘上涨,但标债前涨幅有限

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透东京9月3日电---日本政府公债周一上涨,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五并未关上进一步放宽货币政策的大门,但本周将要进行的标债令日债涨势受限.
财务省将在周二标售10年期公债,周四标售30年期公债.
美联储主席贝南克周五称"严重关切"美国就业市场停滞不前的情况,并称联储准备在必要时采取进一步的行动.[ID:nSB1755808]
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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