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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 11:21 BJT

〔日本债市〕早盘上涨,但标债前涨幅有限

路透东京9月3日电---日本政府公债周一上涨,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五并未关上进一步放宽货币政策的大门,但本周将要进行的标债令日债涨势受限.

财务省将在周二标售10年期公债,周四标售30年期公债.

美联储主席贝南克周五称"严重关切"美国就业市场停滞不前的情况,并称联储准备在必要时采取进一步的行动.[ID:nSB1755808]

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