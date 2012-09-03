〔表格〕LME金属库存最新变化--9月3日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透伦敦9月3日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 225,275 -4,625
锡 11,635 持平
铅 307,875 -2,350
锌 951,075 -25
铝 4,884,950 +14,900
镍 119,784 +876
铝合金 84,640 -360
NASAAC 149,300 +20
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 丁琦;审校 王兴亚
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