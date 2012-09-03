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货币新闻 | 2012年 9月 3日 星期一 16:07 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--9月3日

路透伦敦9月3日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 225,275 -4,625

锡 11,635 持平

铅 307,875 -2,350

锌 951,075 -25

铝 4,884,950 +14,900

镍 119,784 +876

铝合金 84,640 -360

NASAAC 149,300 +20

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 丁琦;审校 王兴亚

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