〔中国债市动态〕疲弱PMI数据略压低现券收益率,宽松政策无期跌幅受限

路透上海9月3日电---中国银行间债市周一早盘国债等利率产品收益率小幅下行,因疲弱的官方及汇丰PMI数据,显示中国经济增长乏力,从而对债市形成支撑.

不过交易员指出,市场对中国经济增长不佳已有预期,加之央行逾两个月来仅用逆回购释放流动性,预期中的降准/降息等宽松政策迟迟未见踪影,加之逆回购利率作为市场资金成本"下限"依旧在高位,现券走强动能受限.

汇丰8月中国制造业PMI终值和新出口订单分项双双创出41个月低位.制造业先行指标的全面疲软,敲响了稳增长政策加快步伐的鼓点.[ID:nSB1754522]稍早出炉的中国官方8月制造业PMICNPMIB=ECI降至49.2,明显低于此前路透预估中值50.0,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住.

华南一银行交易员称,早盘国债等收益率"小幅下了之后就没动了,PMI提振有限."

他解释说,市场对中国经济走弱已有预期,但苦于未见有宽松政策出台的迹象.另外,公开市场七天和14天期逆回购利率仍处于相对高位,也是制约现券向好的一个因素.

自6月下旬以来,央行公开市场仅通过逆回购向市场注入流动性.最近一次进行的七天和14天期逆回购操作利率分别为3.40%和3.55%.

二级市场上,剩余期限约4.46年的固息国债120003券最新成交tCN120003=CFXS在3.0550%,上日尾盘为3.08%.(完)