〔中国债市动态〕疲弱PMI数据略压低现券收益率,宽松政策无期跌幅受限

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透上海9月3日电---中国银行间债市周一早盘国债等利率产品收益率小幅下行,因疲弱的官方及汇丰PMI数据,显示中国经济增长乏力,从而对债市形成支撑.
不过交易员指出,市场对中国经济增长不佳已有预期,加之央行逾两个月来仅用逆回购释放流动性,预期中的降准/降息等宽松政策迟迟未见踪影,加之逆回购利率作为市场资金成本"下限"依旧在高位,现券走强动能受限.
汇丰8月中国制造业PMI终值和新出口订单分项双双创出41个月低位.制造业先行指标的全面疲软,敲响了稳增长政策加快步伐的鼓点.[ID:nSB1754522]稍早出炉的中国官方8月制造业PMICNPMIB=ECI降至49.2,明显低于此前路透预估中值50.0,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住.
华南一银行交易员称,早盘国债等收益率"小幅下了之后就没动了,PMI提振有限."
他解释说,市场对中国经济走弱已有预期,但苦于未见有宽松政策出台的迹象.另外,公开市场七天和14天期逆回购利率仍处于相对高位,也是制约现券向好的一个因素.
自6月下旬以来,央行公开市场仅通过逆回购向市场注入流动性.最近一次进行的七天和14天期逆回购操作利率分别为3.40%和3.55%.
二级市场上,剩余期限约4.46年的固息国债120003券最新成交tCN120003=CFXS在3.0550%,上日尾盘为3.08%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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