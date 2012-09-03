中国官媒称“安全区”无法缓解叙人道主义危机

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月3日电---《人民日报》周一发表文章称，土耳其建议在叙利亚设立保护平民的“安全区”，这无助缓解该国恶化的人道主义危机。
土耳其担心叙利亚危机会像1991年海湾战争那样，导致大量难民涌入该国境内。1991年海湾战争后，约有50万伊拉克库尔德人（Kurds）逃到土耳其。
但《人民日报》文章指出，在叙利亚设立“安全区”将不会有作用。
“叙利亚邻国妥善安置难民的贡献值得肯
定，其减轻自身压力的想法也有可理解之处，”文章写道。
“然而，在叙利亚设置‘安全区’并非良策。联合国难民事务高级专员安东尼奥·古特雷斯明确指出，历史教训清楚显示，所谓的‘安全区’真正为难民提供安全与保护的可能性微乎其微。”
文章指出，缓解叙利亚人道主义局势的努力，必须尊重叙利亚的主权和独立。
“必须防止把人道主义问题政治化，坚持人道救援非军事化。联系到一些国家在叙利亚问题上的一贯作法，对以‘人道主义’为名行干涉内政和军事干预之实，的确需要保持警惕，”文章称。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选