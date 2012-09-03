《中国基金发行日程表》--9月3日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *东方强化收益 东方基金 邮储银行 交通银行、银河证券等 9/3-9/28 债券基金 *工银瑞信睿智 工银瑞信 民生银行 杭州银行、光大证券等 9/3-9/21 深证100指数分级基金 *万家信用恒利 万家基金 建设银行 招商银行、宏源证券等 9/3-9/21 债券基金 安信目标收益 安信基金 农业银行 建设银行、招商证券等 8/27-9/21 债券基金 上投摩根中证 上投摩根 建设银行 招商银行、海通证券等 8/27-9/21 消费服务领先指数基金 南方金粮油 南方基金 工商银行 农业银行、银河证券等 8/27-9/21 商品股票基金 鹏华中证A股 鹏华基金 工商银行 建设银行、渤海证券等 8/27-9/20 资源产业指数分级基金 嘉实增强收益 嘉实基金 招商银行 中国银行、国泰君安等 8/27-9/19 定期开放债券基金 广发双债 广发基金 中国银行 农业银行、申银万国等 8/20-9/14 添利债券基金 德邦优化配置 德邦基金 交通银行 上海银行、齐鲁证券等 8/20-9/14 股票基金 易方达中小板 易 方 达 建设银行 交通银行、长江证券等 8/20-9/14 指数分级基金 银河主题策略 银河基金 中信银行 农业银行、国泰君安等 8/15-9/14 股票基金 浦银安盛幸福 浦银安盛 交通银行 招商银行、申银万国等 8/15-9/14 回报定期开放债券基金 汇添富多元 汇 添 富 中国银行 建设银行、渤海证券等 8/13-9/14 收益债券基金 中银保本混合基金 中银基金 招商银行 中国银行、招商银行等 8/13-9/14 募集份额目标不超过50亿份(不包括募集期利息) 浙商聚盈 浙商基金 交通银行 浦发银行、东方证券等 8/6-9/14 信用债债券基金 长盛同辉深证 长盛基金 建设银行 中国银行、银河证券等 8/20-9/7 100等权重指数分级基金 平安大华保本 平安大华 建设银行 交通银行、平安证券等 8/13-9/7 募集金额上限为48亿元(不包括募集期认购利息) 混合基金 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 交通银行、国海证券等 8/6-9/7 恒久信用债券基金 招商安盈 招商基金 工商银行 中国银行、招商证券等 8/15-9/5 募集目标上限为50亿人民币(不包括募集期利息) 保本混合基金 博时信用债 博时基金 工商银行 中国银行、中信建投等 8/9-9/5 纯债债券基金 华安安心收益 华安基金 邮储银行 中国银行、信达证券等 8/6-9/5 债券基金 光大保德信添盛 光大保德信 交通银行 民生银行、申银万国等 8/24-9/3 双月理财债券基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 冉莹; 审校 李宏薇