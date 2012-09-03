《中国国债发行日程表》--9月3日

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ 财政部 *300 7年 *周三招标 记账式国债 *9/6-9/10 *9/12 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 9/12 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 9/19 财政部 -- 20年 -- 记账式国债 9/26 财政部 -- 3/5年 -- 储蓄国债 9月 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 10/10 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 10/17 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 10/24 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 11/7 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 12/5 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/12 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ *广东省 43 5年 周四招标 地方政府债 9/7-9/11 -- 43 7年 周四招标 地方政府债 9/7-9/11 -- ============================================================================ 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完) --整理 曹巍浩; 审校 李宏薇
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 广水市鑫源 8 7 2/28簿记建档 -- AA- 3/1-3/7 长江证券 投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 上限5.80% AA- 2/23-2/24
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。