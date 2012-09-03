〔投行观点〕8月中国PMI预示经济增速可能在三季度进一步放缓--巴克莱

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透北京9月3日电---投资银行巴克莱周一表示,官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)都呈现反季节性下降,证实中国经济增速可能在三季度进一步放缓的观点,其对中国经济今年增长7.9%的预估或面临下调风险.
巴克莱称,目前的下行不但是周期性因素所致,更重要的是受结构性因素影响.除了人口构成正在转变,廉价劳动力时代结束,生产成本上升外,中国经济还必须应对外需放缓,基建和房地产泡沫渐破,以及不少行业的产能过剩问题.
"我们最基本的假设是未来几月政策会进一步放松,来支持全年经济7.5-8.0%的增速,但现在看来,政策上的少有作为或者延迟放松,都可能令增速降至7.0-7.5%.
巴克莱认为,就业是判断政府是否会有所动作的重要指标.迄今为止稳健的就业市场表现让政府得以在政策上不那么激进.
"只要失业率不高或者没有出现严重的不良贷款问题,政府似乎能够忍受经济增速预期的不断下调."巴克莱称,政府对GDP增速的预估可能已从年初的8.5%调降至目前的7.5%.
中国8月官方PMI中的就业分项指数自7月的49.5微降至49.1;汇丰PMI就业分项指数则降至41个月最低.
巴克莱称,今年前七个月新增就业800万人,工资增速保持稳健,就业市场供需良好,说明就业情况仍然乐观.结构性因素,包括人口变化,服务业快速发展,内地经济开发以及自由职业者增多等,是造成上述情况的主要原因.
"但若经济增长或出口进一步下滑,当前这种温和的就业市场状况可能会急剧恶化."巴克莱表示.
此外,就两项PMI的新订单状况看,外需可能从5月来急剧恶化中企稳,而内需面临压力,因缺乏进一步有效的政策支持,企业信心减弱
.新基建投资7月增速也较二季度放缓.
稍早公布的数据显示,中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,汇丰8月中国制造业PMI终值和新出口订单分项双双创出41个月低位.制造业先行指标的全面疲软,敲响了稳增长政策加快步伐的鼓点. (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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