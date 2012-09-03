〔中国货币市场〕主要回购利率全线下跌,逆回购到期令七天品种暗藏谨慎

路透上海9月3日电---中国银行间市场周一早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS全线下跌,得益于宽松流动性.但为应对大额逆回购到期和周三(5日)的例行存款准备金调整,机构对七天品种的出借有所谨慎.

交易员表示,由于七天品种能够跨越周二、周四的逆回购到期,同时也覆盖5日的例行准备金调整,今日需求较大.但出借机构仍有所谨慎,令七天利率一直徘徊在3.40的较高位置.

"市场对七天的需求较大,因为能跨过逆回购到期和准备金调整.但虽然资金宽松了,但能感觉到大行出七天的钱还稍显谨慎的,七天利率一直未脱离央行的(逆回购)指导利率."上海一银行交易员称.

公开市场周二、周四将分别迎来1,350亿元人民币和750亿元逆回购到期.

对于隔夜品种的走势,上海另一银行交易员认为,隔夜品种与七天品种的点差已扩大至130-140bp的高位,因此在七天品种受逆回购利率牵引未变的情况下,近期隔夜品种持续下跌的空间将十分有限.

隔夜质押式回购CN1DRP=CFXS全日加权利率七天期点差的最近高点为1月30日的近150bp.据路透统计,近一年以来,隔夜和七天加权回购利率点差在40-80bp区间较为集中.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天、14天及28天,正回购期限为28天及91天.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.0609 2.0709 -1.00 3,772.59

七天CN7DRP=CFXS 3.3684 3.5178 -14.94 400.71

14天CN14DRP=CFXS 3.3253 3.4537 -12.84 58.27

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1034 3.1261 -2.27 1,432.53

七天CHICNY7D=CFXS 3.5539 3.4266 12.73 85.58

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