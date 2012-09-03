〔中国金融〕中投已出售其持有的多数贝莱德股权--FT

路透香港9月3日电---英国金融时报(FT)周一报导,中国投资公司[CIC.UL]已将持有的多数贝莱德(BLK.N)股权出售,这属于中投削减对全球金融机构持股的整体战略.贝莱德是全球最大的资产管理公司.

金融时报报导称,中投是中国规模达4,820亿美元的主权财富基金,2009年曾以10亿美元购入3%的贝莱德股权.该报援引知情消息人士称,最近几个月,中投逐步削减对贝莱德的持股,通过售股套现.

报导称,中投当年按当时股价178.50美元的折价购入贝莱德股份.贝莱德股价上周五收报176.37美元,公司市值达305亿美元.

中投今年早前公布,2011年首次出现净利下降.去年,中投将对私募股权、直接投资和对冲基金的投资增加了一倍,占投资组合的43%.

报导称,贝莱德和中投仍在继续合力酝酿推出一支专注于中国的基金,预计将在今年底或明年初投入运作.

中投北京的发言人无法立即对此置评.贝莱德在香港负责公共关系的公关公司则拒绝置评.(完)