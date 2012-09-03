〔投行观点〕摩根士丹利将印度2012/13财年经济成长预估下调至5.1%

路透孟买9月3日电---摩根士丹利周一将2012/13财年印度经济成长预估下调至5.1%,为多数民间预估中的最低水准,指因外需疲弱、民间投资偏低且政府财政情况不佳.

摩根士丹利先前预计,截至明年3月财年印度经济将增长5.8%.该公司亦将2013/14财年国内生产总值(GDP)从成长6.6%下调至成长6.1%.

花旗、里昂证券和印度评级机构CRISIL的分析师上月也调降了印度GDP成长预估.

印度政府周五公布的数据显示,该国4-6月当季经济较上年同期增长5.5%,接近三年来的最慢增速,但略高于分析师预估.[ID:nSB1754414]

摩根士丹利在一份报告中称,财政赤字偏高、农村地区薪资强劲增长且民间投资下降,导致"滞胀型环境".

摩根士丹利表示,"如果政府继续无所作为,我们认为出现潜在宏观压力加深情况的风险非常高."并提醒政策迟缓或将令本财年经济成长进一步降至4.3%.

印度央行在7月将2012/13财年GDP成长预估修正为6.5%,4月时预估为7.3%.(完)