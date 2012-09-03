〔中加贸易〕中国成为加拿大油菜籽最大买家,但贸易壁垒仍存

路透温尼伯9月3日电---中国虽然对加拿大油菜籽有贸易限制,但本种植年度进口量仍然达到三年来最高,因国内产量下降.

据加拿大谷物委员会数据,中国在2011年8月到2012年7月期间共进口了270万吨加拿大油菜籽,几乎是上年的三倍,仅略低于2008/09年度的约290万吨.

LeftField Commodity Research加拿大农业分析师Chuck Penner表示,"中国油料作物出现了短缺."

美国农业部数据显示,中国2011/12年度油菜籽产量为1,300万吨,为三年来最低.

Penner认为,中国的实际产量可能远低于那一预估.

中国2009年末正式禁止进口染有黑脚病的加拿大油菜籽,只允许几个远离国内油菜籽产区的加工厂接收加拿大油菜籽.

加拿大油菜籽协会副会长Jim Everson称,中国每年都将进行进口审查,这种情况在2013年初以前不会改变,届时中加联合油菜籽研究项目将完成.

中国在2011/12年超过日本,成为加拿大油菜籽最大的买家.

加拿大是全球最大的油菜籽生产国,并占全球油菜籽贸易的三分之二.中国是第二大生产国.(完)