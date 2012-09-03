〔中国汇市〕人民币早盘小涨并曾升破中间价,结汇客盘较重

* 人民币兑美元早盘小幅上涨

* 一度升破中间价水平

* 观察到有贵金属获利结汇盘涌出

* 短期客盘结汇仍较重或支撑人民币

路透上海9月3日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一小幅走升.隔夜欧元兑美元涨至八周高位,人民币中间价随之温和高开,且早盘观察到贵金属结汇盘涌出,令人民币成交价位偏强,并一度突破中间价水平.

华南一外资行交易员称,周末及今天中国公布的两个制造业PMI数据其实对人民币走势影响有限,"今天在数据出来之前市场就动了,听说是贵金属结汇盘砸了下来,后来也核实到确实有几个中资大行的客盘比较重."

他表示,上周末美联储主席伯南克讲话后黄金就在涨,一部分黄金头寸获利后银行把美元平盘,支撑人民币走强;且从近期人民币走强趋势来看,应该有央行干预头寸在起作用.

北京时间12:33,人民币兑美元即期报6.3436元,上日收报6.3484元.早盘即期一度走强至6.3414元,突破今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC6.3415元水平.上日中间价报6.3449元.

上述交易员并称,估计后期结汇客盘仍然较重,人民币走势要看央行和客盘的动作.预计短期还会在6.34-6.35元间波动,这是因为央行可能有意让成交尽量靠近中间价,当前价位应比较理想.

北京某国有银行交易员表示,8月份结汇偏多正常,一般都是6月购汇偏多,8月反头寸结汇偏多.接下来还是要看9月底的购汇,一般在季末和十一以前购汇会强一些.

而就人民币即期成交近期向中间价靠拢,上海一位交易员认为,8月以来中间价持稳,但成交一直往中间价靠,一来是季节因素结汇会多一点,二来因为欧元走强而美元走弱,各行拿美元意愿都不强,头寸拿多了亏的风险比较大.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4465/15,上日尾盘为6.4490.

北京时间12:36,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3465/05元,上一交易日尾盘报6.3500元.

东京汇市欧元兑美元EUR=报1.2575,较纽约尾盘持平,并脱离上周五所及的八周高点1.2638.此前美联储主席贝南克的讲话助燃人们对进一步推出宽松政策以重振经济的预期.[FRX/CN]

中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住,惟分项指数中订单增长趋稳,制造业生产有望恢复.而汇丰8月中国制造业PMI终值和新出口订单分项亦双双创出41个月低位.[ID:nSB1756914]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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