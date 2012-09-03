〔全球商品〕管理基金增持美国期铜多仓,持仓5月以来最为偏多--CFTC

路透8月31日电---对冲基金和基金经理人增持期铜多头部位至五月以来最为偏多,因货币刺激政策出台的希望日增,提振了美国经济前景.同时,他们也增加黄金及白银的净多头部位.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,持有期铜的管理基金上周首度转为净多头.此前13周以来这些基金一直呈现空头.

在CFTC最新报告涵盖的8月28日止当周,美国纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2一个多月内首度升穿每磅3.50美元的水平.

8月28日止当周,管理基金增加铜的净多头部位6,484口,令市场转为净多头3,260口.

在美联储主席贝南克在杰克森霍尔的演讲之前,投机客亦增加其对黄金和白银的多头押注.

投机客的黄金净多头增加21,063口,至131,687口,白银净多头增加8,075口,至25,527口.

CFTC下次的数据料将显示,投机客更进一步增加黄金及白银净多仓.(完)