《热点透视》银行监管角色将为欧洲央行总裁的欢乐夏日添彩

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 隋芬

路透伦敦8月31日电---不出重大意外的话,欧元区很快将诞生一个新的银行监管机构.欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的欢乐夏日将迎来最高潮.德拉吉已成功支撑欧元,并击退了德国央行对其新购债计划的反对意见.他可能即将拿到所需的最后一件工具,来如他所说的"不惜一切"维护欧元区完整.

部分细节依然模糊,但可望达成折衷的方向很明确.欧盟执委会负责就此事向各国政府提交建议,而目前执委会的规画角度是成立一个拥有广泛权力、强势的泛欧元区机构.这只是相关讨论的起点,而非终点.已经有人质疑,新监管机构是否应该--或甚至有能力--监管欧元区全部的6,000多家银行?欧盟认为这是必须的.但实际上,这家将由欧洲央行实质掌控的新机构,几乎确定只会直接监管一些最大型银行,规模较小的那些将留给各国自己监管.

话虽如此,这个欧元区银行监管机构将可以选择在发生危机时,干预不具系统重要性的银行.这在多数国家已经没有争辩的必要,因为银行监管机构已经隶属本国央行管辖,或是与央行联系紧密.但这在德国是个很严重的问题,因为德国金融监管局与德国央行是个别运作.

一个问题随之而来--如何区隔欧洲央行的货币角色与它的监管责任?在最后贷款人与监管者这两个角色之间,存在一个根本的利益冲突.而且,银行监管机构还需受到议会和司法层面控制,而央行则必须在货币政策操作上保持独立.因此,这家新机构需要与欧洲央行有所区别,它应该设有另外的管理部门、明确的法律地位以及一个不同的名字--虽然在很大程度上它会受到欧洲央行的思维影响,而且也很可能就是由欧洲央行的总裁或者副总裁负责主掌.

等到欧盟执委会9月中正式公布相关提案,欧元区各国政府将开始一贯的讨价还价.但从一开始,所有人都希望新监管机构具有实权力量.若被赋予欧洲央行的权威,它将具有完备的威力.(完)