〔路透基点〕台中日月千禧酒店首笔融资案定于本周签署--RLPC

路透香港9月3日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,台中日月千禧酒店的18亿台币(6,000万美元)七年期首笔融资案定于9月6日签署.

台湾土地银行担任额度分配行兼委托主办行,承贷5亿台币,还有其他四家银行参与.

台湾农业银行和兆丰国际商业银行以额度分配行身份参与,各自承贷4.8亿台币,先付费用为35个基点.

高雄银行和安泰商业银行分别承贷2.4亿台币和1亿台币,以参贷行身份参与,先付费用为8个基点.

一如先前报导,该贷款由借款方董事长和副总经理担保,包括A部分8.8亿台币定期贷款、B部分6.2亿台币定期贷款和C部分3亿台币循环信贷.

A部分为在台中兴建造一酒店融资,B分别为该酒店室内装修融资,C部分则作为营运资本.A和B部分由酒店担保,该酒店于8月开始运营.

贷款利率为较台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、土地银行和台湾合作金库商业银行一年期存款利率均值加码163个基点.

A和B部分承诺费为15个基点.

A和B部分宽限期为2.5年,按19个季度不等额偿还:第1-4期偿还1%,第5-6期偿还2%,第7-8期偿还3%,第9-12期偿还4%,第13-16期偿还5%,第17-18期偿还7%,第19期偿还36%.C部分分五年等额偿还,循环贷款的额度从2015年开始逐年减少.

财务约束条款包括:最高债务比率为3倍;最低利息覆盖比率为1倍;最低有形资产净值2014年起为4亿台币.

中日月千禧酒店为午阳集团独资拥有.(完)