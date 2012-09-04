《交易视点》CPI触底回升或致中国债市收益率曲线增陡--中信证券

路透北京9月4日电---中信证券最新发布的利率市场月报认为，尽管经济增长仍然偏弱，但通胀却开始触底回升，央行更多的关注通胀而政策操作谨慎，使得货币市场利率显着回落存在一定难度，预计7天回购利率仍将处在3.5%附近。在此背景下，9月份利率产品市场仍将处于弱势格局。

具体来说，短期利率产品收益率已大幅上行，风险释放相对充分，交易型机构可在3年左右利率产品上进行波段交易。而对中长期利率产品风险可能增加，收益率曲线或将出现陡峭化的趋势，预计近期10年国债收益率的波动区间将在3.4-3.6%附近。

**8月经济增速将小幅回落**

8月份PMI指数为49.2，表明经济增长仍然偏弱。

从其他数据看，8月份房地产销量比7月份明显下降，同时发电量同比增速回落至1%左右，表明经济增速进一步下行的概率较大，我们8月份预计工业增加值同比小幅下行至9.0%左右。

**CPI同比触底回升**

我们预计8月份CPI食品环比上涨1.7%左右，CPI非食品环比上涨0.1%左右，以此估算，8份CPI环比有望达到0.6%左右，同比将小幅反弹至2.1%左右。

受翘尾因素影响，四季度将继续上升，12月份上行至3%左右。

**市场研判和投资策略**

尽管当前经济增长仍然偏弱，但通胀却开始触底回升。由于央行更多的关注通胀，货币政策放松趋于谨慎，9月份资金面仍将处于紧平衡状况，货币市场利率显着回落存在一定的难度，预计7天回购利率仍将处在3.5%附近。

在此背景下，9月份利率产品市场仍将处于弱势格局。然而，考虑到短期利率产品收益率已有较大幅度的上行，风险释放相对充分，因此可能存在一定波动交易机会。

1-3-5年国债的蝶形利差已经显着高于历史均值水平，3年左右产品的交易价值略好于5年期品种。从金融债隐含税率来看，目前3年和5年非国开金融债的隐含税率基本一致。在央行持续逆回购保证资金面不会显着恶化的背景下，交易型机构可在3年左右利率产品上进行波段交易。

对于中长期利率产品，受资金面影响相对较小，主要的影响因素是长期通胀预期，随着CPI同比的触底回升，收益率上行风险可能逐步增加。我们认为9月份利率产品风险点可能主要集中在中长期品种方面，收益率曲线或将出现陡峭化的趋势，10年期国债收益率很难显着低于目前3.4%附近的水平。

但在经济增长持续偏低的背景下，通胀大幅上升的预期仍然较弱，因此短期内长端收益率也很难大幅向上突破。

整体来看，我们预计近期10年国债收益率的波动区间将在3.4-3.6%附近。Repo互换上，仍建议短期内继续持有5年Repo互换看涨交易。(完)

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