《交易视点》中国基本面呈滞胀特征,中低级信用债风险上行--中信证券

路透北京9月4日电---中国中信证券最新发布的信用市场月报认为，当前基本面环境已呈现出一定滞胀特征，这对债券市场同样不利。在此情形下，需更关注中低评级品种因信用资质恶化所带来信用风险上行的冲击。

对于9月的投资策略，建议投资者重点关注高等级债的投资价值，以及3年以内城投债、PPN和ABN的配置机会。

**9月信用产品净增2,100亿元**

9月份信用产品供给可能将维持相对较高的水平，其主力仍将是中长期品种，企业债、公司债的发行规模的走高得益于主管机关审批节奏的加快，而中期票据与私募票据的组合同样将保持相对较高的供给。

对于短期品种来说，超短融和短融的供给将保持平稳；我们预计9月份信用产品净发行量在2100亿元，3季度净发行量较1-2季度有明显攀升。

**降准前资金面将维持偏紧**

在外汇占款处于较低水平和存款惯性上行等因素作用下，资金面可能仍将面临持续压力，同时由于央行对降准仍然谨慎，逆回购仍是央行常规资金投放方式。

但在资金面相对偏紧的压力下，逆回购操作可能有两个趋势，其一是规模迅速扩张，其二是逆回购期限长期化。

总体看，以逆回购为主力的资金投放方式对资金面作用仍是“治标不治本”，在降准迟迟未成行的情形下，资金面可能仍将维持相对偏紧的状态，7天回购利率难以回到3%以下的水平，这一资金面状况对于信用债市场并不十分有利。

**中低级债投资需谨慎**

我们看到自4月份以来各评级机构下调企业信用评级的频率明显上升，经济下滑对于债券发人盈利、现金流等运营指标的负面冲击逐渐体现出来。

在政策放松相对滞后、经济增长疲软延续和企业信用资质继续恶化的情形下，我们仍然认为当前对于中低评级品种的投资需相对谨慎，在市场对于政府救助的道德风险预期较强的情形下，需要关注某些可能的信用事件引致道德风险预期调整的风险，以及由此可能带来对市场的冲击。

**市场研判**

对于基本面，通胀将难以延续去年四季度以来下行趋势，从微观数据看，由于猪肉、粮食价格的上行，8月后通胀水平将有所反弹，这将制约政策放松力度，准备金率迟迟未能下调，部分也有这方面原因。

考虑增长仍然相对较弱，当前基本面环境已经呈现出一定滞胀特征，这对于债券市场同样并不有利。

从未来看，由于上述趋势并未有明显的改变，需要关注通胀反弹和政策放松难以成行带来的利率风险上行对于市场的负面影响。

**投资策略**

总体来看，对于高等级债而言，经过前期的大幅调整后，信用利差恢复至历史均值附近，较前期历史最低位回升明显，具备一定的利率保护。

近期收益率也已初步企稳，表明当前收益率水平已经得到投资者的一定认可。

但9月份依然面临供给和季末资金面的冲击，由于经济持续低迷、通胀保持低位，收益率大幅上行空间较小，因此9月份对高等级债投资而言应该进入观察期，如果在供给和季末资金偏紧的冲击下收益率明显调整，则可能具备投资价值和交易机会。

对于中低评级品种来说，更需要关注因信用资质恶化所带来的信用风险上行的冲击。

9月份重点关注高等级债的投资价值，以及3年以内城投债、PPN和ABN的配置机会。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]