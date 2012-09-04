《交易视点》中国转债续施防御策略,工行转债或有套利机会--中信证券

路透北京9月4日电---中信证券最新发布的可转债市场月报认为，最新数据显示中国经济难言筑底，而A股将继续呈现弱势格局，因此9月份转债市场仍需谨慎，建议控制仓位、选择估值较低的转债品种，并关注工行转债套利交易机会。

**经济难言筑底,A股将维持弱势**

在经济仍未见底、政策力度低于预期的情况下，作为滞后指标的企业盈利情况，成为三季度以来A股市场下跌的的重要因素。

上半年全部A股ROE为7.19%，较去年同期下滑1.2个百分点，接近2008年金融危机以来的低点，周期、消费、成长和稳定性行业ROE都出现下滑。企业盈利状况的不断下滑的结果是，机构投资者集中持有具备中长期前景的非银行金融、消费行业和成长性行业，这些行业的估值目前并不便宜。

而过去10年取得快速发展的传统制造业正面临去产能的挑战和转型的压力，在没有利好政策出台、企业盈利状况没有得到改善的情况下，即使短期出现反弹，预计也难以持续。

展望9月份，短期内政策放松可能难以期待，经济数据预计仍较低迷，企业盈利状况也难以明显改善，预计A股市场将继续呈现弱势格局。如果经济出现企稳迹象，或是部分行业微观数据出现好转，不排除A股市场小幅反弹的可能，但幅度将比较有限。

**转债市场新增供给箭在弦上**

民生转债和南山转债进度可能较快，如果A股市场企稳回升，不排除9月份就发行的可能。

我们认为：（1）转债市场估值将继续下降，重工、国电转债估值存在压缩空间；（2）关注一级市场申购机会，谨慎对待二级市场低吸机会。

**转债市场研判**

只有在经济见底得到确认，或是力度更强的政策出台情况下，A股市场才能出现较大幅度的反弹，而这两者在9月份发生的可能性目前看来都不大。因此，对于面临估值压力的转债市场来说，短期内可能难有较好的二级市场交易机会。

我们对9月份的转债市场仍持谨慎态度，建议控制仓位、选择估值较低的转债品种，并关注工行转债套利交易机会。

工行转债：中报符合预期，转债好于正股，关注套利机会。

重工转债：中报略超预期但存隐忧， 估值缺乏吸引力，短期增持的必要性不大，关注后续促转股措施。

石化转债：正股具有较好的安全边际，二期转债短期内发行可能性低，对转债价格形成一定支持，可以在价格回升至面值附近后考虑卖出。

博汇转债：9月进入回售期，向下修正及回售的博弈价值都不大。

新钢转债和中鼎转债：回售警报暂时解除。(完)

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