马尔代夫称将获得中国5亿美元贷款

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马累8月31日电(记者 Shihar Aneez)---马尔代夫总统瓦希德(Mohamed Waheed)周五称，中国将向该国提供5亿美元贷款。此举彰显中国与这一太平洋岛国日益密切的联系。
瓦希德接受路透采访时表示，这包括1.5亿美元主要用于基建和住房项目的贷款，以及中国进出口银行提供的3.5亿美元贷款。
中国近年来加强在马尔代夫的政治经济活动，与印度展开影响力竞争。
瓦希德周五起访问中国，而该国前总统纳西德(Mohamed Nasheed)的支持者在国内举行街头抗议，纳西德呼吁支持者及军队武力推翻现政府。
马尔代夫由1,192个岛屿组成，近年来迎来了大批中国游客。（完）
--编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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