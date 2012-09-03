〔东京汇市〕欧元持稳,中国与澳洲疲弱数据打压澳元

* 美联储主席贝南克让QE3的希望犹存,令美元承压

* 欧洲央行采取行动的憧憬支撑欧元

* 中国制造业数据令人失望

* 澳元跌至六周新低,因中国和澳洲数据疲弱

路透东京9月3日电---欧元兑美元周一持稳,市场寄望美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行(ECB)很快将祭出更多刺激措施提振各自经济,令欧元获得支撑.

澳元兑美元和日元均跌至六周新低,中国经济显露更多疲势以及澳洲一连串疲弱的数据,令市场颇感沮丧.

欧元兑美元EUR=报1.2579,较纽约尾盘持平,并脱离上周五所及的八周高点1.2638,此前美联储主席贝南克的讲话助燃人们对进一步推出宽松政策以重振经济的预期.

贝南克称"严重关切"美国就业市场停滞不前的情况;但他并没有就联储下一步行动给出明确暗示.

"美联储非常有可能在本月的政策会议上推出QE3,"摩根大通首席外汇策略师佐佐木融说道.

虽然有些市场人士认为如果周五美国将公布的非农就业数据强劲,可能会降低此类预期,但是佐佐木融说,这次的非农就业报告重要性可能较低.

"问题是,(金融危机后)就业岗位减少878万个,目前只补充约400万个.即将公布的就业数据仍有数以万计的差距,因此其意义可能不太重大,"摩根大通首席外汇策略师佐佐木融称.

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯也呼吁推出新一轮最高可达6,000亿美元的购债计画.他是美联储中对通胀持温和态度的一位官员,今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权.