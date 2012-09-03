〔国际油市〕NYMEX原油期货小跌但仍在114美元上方,中国数据打击人气

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透新加坡9月3日电---布兰特原油周一微跌,之前中国公布的数据显示经济进一步放缓.不过油价仍维持在每桶114美元上方,因投资者仍乐观认为,全球主要经济体可能很快推出更多经济刺激政策.
布兰特原油本月开局不稳,上周五录得近2%的涨幅,8月上涨逾9%.美国市场因劳工节休市,成交活动料受限.
交易商在关注周四举行的欧洲央行会议,以及周五公布的美国非农就业数据,不过最新的中国数据打击人气.
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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