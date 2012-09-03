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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 14:06 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货小跌但仍在114美元上方,中国数据打击人气

路透新加坡9月3日电---布兰特原油周一微跌,之前中国公布的数据显示经济进一步放缓.不过油价仍维持在每桶114美元上方,因投资者仍乐观认为,全球主要经济体可能很快推出更多经济刺激政策.

布兰特原油本月开局不稳,上周五录得近2%的涨幅,8月上涨逾9%.美国市场因劳工节休市,成交活动料受限.

交易商在关注周四举行的欧洲央行会议,以及周五公布的美国非农就业数据,不过最新的中国数据打击人气.

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