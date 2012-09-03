〔路透调查〕金融机构固定收益部门对中国降准预期仍强,债市添吸引力

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透北京9月3日电---第九期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行在9月调降存款准备金率仍存较高预期,但对降息的期望则有所冷却;而债市收益率大幅反弹后的估值吸引力相对增加,不过央行政策操作谨慎和供给增加等因素对债市影响也不容忽视.
逾九成受访金融机构固定收益部门认为,央行9月将维持一年期存款基准利率3%不变,且未来三个月持持稳预期高达七成,均较上期展望提高.
但9月常规性资金供应较小,且季末因素与传统中秋节、"十一"长假等因素叠加致资金需求增加,使得参与机构仍然对准备金率在9月调降持较强预期.
逾七成参与机构认为,大型存款类机构法定存款准备金率在9月将会调降一次,这与上期展望相当.
中国央行今年以来已两度降息,并两次调降存准率.此前一次降息时间为7月6日;最近一次降准时间则为5月18日.
中国此前政策放松滞缓、供给增加等因素推动当前债市收益率大幅反弹至4月水平,债券估值的相对吸引力增加.其中,中国9月末10年期国债收益率估值料为3.33%,较8月末下跌6个基点(bp).
第九期展望调查共有30家机构参与.其中,银行类参与机构15家,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等九家,保险类参与机构有人寿资产等五家,基金类参与机构还是中银基金一家.
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)
--发稿 钟华; 审校 张喜良
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