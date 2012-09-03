〔韩国股市〕收高,受对宽松政策的乐观预期提振

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透首尔9月3日电---韩国股市.KS11周一上涨,收复稍早失地,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的评论和中国疲弱的制造业数据提振了寄望更多财政宽松政策或很快出炉的乐观情绪.
三星电子(005930.KS)收低1.2%,因为苹果(AAPL.O)请求美国一家法院将更多的三星产品纳入侵权诉讼.
韩国综合股价指数(KOSPI).KS11收高0.4%至1,912.71点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍
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路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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