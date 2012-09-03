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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 14:19 BJT

〔韩国股市〕收高,受对宽松政策的乐观预期提振

路透首尔9月3日电---韩国股市.KS11周一上涨,收复稍早失地,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的评论和中国疲弱的制造业数据提振了寄望更多财政宽松政策或很快出炉的乐观情绪.

三星电子(005930.KS)收低1.2%,因为苹果(AAPL.O)请求美国一家法院将更多的三星产品纳入侵权诉讼.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11收高0.4%至1,912.71点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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