〔欧洲汇市〕瑞郎盘初几无变动,静候本周一系列重要数据和事件

美国热股：TOLL BROTHERS INC季度获利和营收均优于预期，股价升逾6%
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透苏黎世9月3日电---瑞郎兑美元和欧元进行盘整,一系列经济数据及央行事件会令接下来这一周变得十分忙碌,其中包括市场预期欧洲央行将公布解决欧元区债务危机的策略.
自去年9月6日瑞士央行设下瑞郎兑欧元1.20上限以来,瑞郎大多跟随欧元走势.在此之前,投资者避险操作导致瑞郎在仅仅几个月时间内大涨,提升了瑞士经济衰退的风险.
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透2月22日 - 消息人士周二表示，机顶盒制造商Arris International接近以约10亿美元收购Brocade Communications Systems旗下的网络设备业务。
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。