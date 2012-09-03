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市场报道 | 2012年 9月 3日 星期一 14:18 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎盘初几无变动,静候本周一系列重要数据和事件

路透苏黎世9月3日电---瑞郎兑美元和欧元进行盘整,一系列经济数据及央行事件会令接下来这一周变得十分忙碌,其中包括市场预期欧洲央行将公布解决欧元区债务危机的策略.

自去年9月6日瑞士央行设下瑞郎兑欧元1.20上限以来,瑞郎大多跟随欧元走势.在此之前,投资者避险操作导致瑞郎在仅仅几个月时间内大涨,提升了瑞士经济衰退的风险.

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