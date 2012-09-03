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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 14:19 BJT

〔日本股市〕收于四周低位,受累于中国经济增长忧虑

路透东京9月3日电---日本股市日经指数周一走势震荡,收于四周低位,因令人失望的中国数据盖过对美国联邦储备理事会(美联储,FED)或采取行动提振经济的希望.

日经指数.N225收低0.6%,至8,783.89点,为8月6日以来最低收位.

东证股价指数.TOPX收低0.4%,至728.63点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 丁琦

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