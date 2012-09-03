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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 14:19 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:中国和澳洲数据表现疲弱,打压澳元/美元

0606GMT * 欧元/美元上涨0.10%至1.2573,澳元/美元下跌0.14%至1.0265,美元/日圆下跌0.13%至78.28. * 中国采购经理人指数(PMI)和澳洲零售数据表现疲弱均打压澳元/美元,卖单挂在1.029/1.03一线. * 亚洲股市尾盘反弹遏制澳元/美元跌势. * 在欧洲央行本周召开会议前,欧元/美元在重要水准附近盘整.(完) --编译 许娜;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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