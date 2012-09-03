版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 14:23 BJT

《中国金融债发行日程表》--9月3日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])  
  
以下为中国即将或正在发行的金融债:  
  
发债主体      规模       期限    票面利率     债券类型    发行时间  
           (亿元人民币)  (年)
====================================================================
*进出口行     150         5       周三招标    固息金融债   9/5-9/12
*国开行
 优先A-1档     13.3      --    周五簿记建档 资产支持证券     --
 优先A-2档     15.5      
 优先A-3档     22.8      
 优先A-4档     29.08      
 优先B档       12         
 次级档         8.9844      
 农发行       250         7       3.99%       固息金融债   8/28-9/4
 国开行       300         --     9/11招标        --          --  
 国开行       200         --     9/18招标        --          --  
 国开行       300         --     9/25招标        --          --  
 国开行       200         --     10/16招标       --          --  
 国开行       300         --     10/23招标       --          --  
 国开行       200         --     10/30招标       --          --  
 国开行       300         --     11/6招标        --          --  
 国开行       200         --     11/13招标       --          --  
 国开行       280         --     11/20招标       --          --   
  
  注: *表示新增.(完)  
  
  --整理 曹巍浩; 审校 李宏薇

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐