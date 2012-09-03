《中国金融债发行日程表》--9月3日

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ==================================================================== *进出口行 150 5 周三招标 固息金融债 9/5-9/12 *国开行 优先A-1档 13.3 -- 周五簿记建档 资产支持证券 -- 优先A-2档 15.5 优先A-3档 22.8 优先A-4档 29.08 优先B档 12 次级档 8.9844 农发行 250 7 3.99% 固息金融债 8/28-9/4 国开行 300 -- 9/11招标 -- -- 国开行 200 -- 9/18招标 -- -- 国开行 300 -- 9/25招标 -- -- 国开行 200 -- 10/16招标 -- -- 国开行 300 -- 10/23招标 -- -- 国开行 200 -- 10/30招标 -- -- 国开行 300 -- 11/6招标 -- -- 国开行 200 -- 11/13招标 -- -- 国开行 280 -- 11/20招标 -- -- 注: *表示新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 李宏薇
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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