〔中国股市〕沪综指收盘小涨,PMI数据疲弱抬升政策放松预期

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透上海9月3日电---中国股市沪综指周一小幅反弹,终结此前连续三日跌势.分析师指出,新公布的中国制造业PMI数据不佳及美联储(FED)主席贝南克最新评论,令国内投资者对于中国出台放松政策的期望上升,房地产板块领先上涨,大盘借此出现技术性反弹.
沪综指.SSEC收报2,059.147点,上涨11.625点,或0.57%;上周五沪综指创下43个月收盘新低.今日沪市A股成交金额478亿元人民币,较上日创下的44个月新低352亿元放大三成半.
银河证券分析师任承德指出,"PMI数据出来后,大家开始猜测中央是否会有一些政策放松措施出来,房地产股涨就是反映这种情绪."
上证地产类指数.SSEP收涨3.28%,保利地产(600048.SS)收盘劲扬7.65%.
中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至49.2,为九个月来首次降至50下方;而汇丰中国8月制造业PMI指数终值降至47.6,创出41个月低位.这两指标显示中国经济还未发出见底信号.[ID:nSB1756914]
贝南克上周五表示,"严重关切"美国就业市场停滞不前的情况.他还指出,美联储必须权衡出台进一步货币刺激政策的代价和收益,但他暗示这些代价也许值得付出.[ID:nSB1755808]
沪深300指数.CSI300收升1.07%,报2,228.369点.沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,233.4点,涨0.4%,成交量为431,509手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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