《汇市简讯》英镑/美元1.5900下方挂有卖单,等待英国8月制造业PMI出炉

0636GMT * 英镑兑美元受到上周五美联储主席贝南克有利于QE3讲话的支撑 * 据称在1.5900下方挂有卖单,亚洲市场高位在1.5886,上周五高位在1.5896, * 1.5850处有买单;亚洲市场低位在1.5851;更多买单据称挂在1.5830 * 英国8月CIPS制造业PMI将于0828GMT时公布,预估值为46.0,7月为45.4 --编译 兰秀娟;审校 丁琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=