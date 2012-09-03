《中国经济焦点》8月PMI预示三季度将续探底,政策给力空间料有限(更新版)

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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* 8月官方制造业PMI降至九个月新低49.2,跌破荣枯分水岭
* 8月汇丰制造业PMI终值47.6,创41个月低点
* 8月官方非制造业PMI为56.3,较上月55.6回升
* 持续下行的制造业PMI昭示经济探底仍在继续
* 图表 r.reuters.com/san42t
路透北京9月3日电---中国经济寻底之路似乎尚未结束.刚刚公布的8月份制造业PMI数值,无论是跌破荣枯分水岭官方数据,抑或创41个月低点的汇丰数据,均暗示中国三季度经济探底仍在继续.
分析师指出,受制于物价,房价仍有上涨的压力,货币政策大幅松动亦有所顾忌.而以减税为主的积极财政政策运用方面,受现于现行体制弊端的制约,以及行政调控对经济的干预并未消除,政策效果亦差强人意.
周一公布的中国8月非制造业商务活动指数升至56.3;较上月的55.6提升,则略微令人欣慰.但就已公布的先行指标总体而言,分析师们预计中国三季度国内生产总值(GDP)跌破7.5%的可能性增大,政策选择的空间亦有限.
"在全球经济增速都放缓的大背景下,中国没必要把自己的经济目标搞的高高在上,还不如就坡下驴接受经济增速放缓的现实,在结构调整方面多做一些功课."中国国家信息中心宏观经济分析师祁京梅称,并预计三季度的经济数据不会很乐观.
她进一步指出,中国经济目前正处于一个结构型调整的阶段,由于体制等多方面的制约,经济增速放缓是必然的.而在消费需求疲弱,市场信贷需求不足的前提下,即使放松货币政策,继续降息降准,估计对经济的刺激意义也有限.
但她也提到,尽管PMI为经济先行指标,但从以往该数据表现看,往往存在滞后的反映,此次8月份的数据偏淡,验证了实体经济下行的趋势,显示经济仍处于筑底的过程中,并会持续一段时间.
法兴银行中国经济师姚炜也认为,综合汇丰和官方制造业PMI来看,不管大小企业,中国制造业整体至少在8月份还是个下行的过程,一些前瞻性的数据,包括订单,出口订单也没有明显起色,经济前景还不是很乐观.
汇丰(HSBC)周一公布中国8月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值降至47.6,创下41个月以来最低水准,并略低于初值47.8;同日公布的8月官方非制造业PMI为56.3,较上月55.6有所回升.
稍早公布的中国8月官方制造业PMI降至九个月新低49.2 显示经济下行压力仍较大.
从全球各主要经济体的8月PMI来看,美国和印尼经济相对乐观,其他主要经济体比如欧元区、日本和中国一样,均在荣枯分水岭下方徘徊.
数据显示,8月芝加哥采购经理人指数PMI为53、印尼当月汇丰PMI升至10个月高位51.6.而日本8月制造业PMI为47.7,为16个月低位、欧元区Markit制造业PMI初值为45.3.韩国和澳洲制造业PMI亦均在50以下,并至少连续三个月处于收缩区间.
受中国疲弱PMI数据等拖累,澳元AUD=D4周一跌至六周低点;中国银行间债市早盘国债等利率产品收益率小幅下行.亚洲股市虽受贝南克谈话激励小涨,但疲软数据抑制升幅;而中国股市则在地产股等带动下出现小幅反弹.
**探底之路仍在继续**
中国国际经济交流中心研究员王军认为,现在大家都已经慢慢接受中国经济放缓的事实,而政府也在有意引导.但从先行指标的数据看,三季度是继续探底还是筑底恐怕还需要观察."如果是筑底,说明底部已经明确,经济会缓慢回升,而探底则意味着经济会继续向下走,寻找支撑."
他认为,在目前疲弱的市场环境下,政策方面也不给力,尤其是降低存准迟迟没有出台,其它刺激消费的政策力度也有限,预计三季度GDP可能会跌破7.5%.
姚炜也表示,目前看来,三季度经济增速肯定要比二季度低了,四季度反弹程度也会比较有限.
她分析指出,今天公布的官方非制造业PMI,就分项来看,只有价格那几个指标有明显上升,但新订单反而下滑了,这可能说明情况也未必如数据整体反映的那么好,而且价格上升,反而给中央宏观政策放松带来更多限制.
在政策层面,可能也不会有市场希望的大幅度的宽松,更多的是之前政策的加快落实,如基建加快步伐,最好的例子就是高铁.如果落实步伐加快,经济是可以企稳的.货币政策方面还是会有举动的,如果流动性持续紧张,还是会有调降存准的机会.
**投行调降三季度经济增速**
针对中国8月官方制造业PMI意外跌破荣枯分水岭,外资投行周一亦纷纷发布报告,调降中国三季度GDP增幅预期.其中法兴银行发布研究报告称,中国8月官方制造业PMI跌幅超出预期,再次下调三季度GDP同比增速预期至7.5%.
摩根大通发布报告就预计称,在国内制造业领域前景持续疲软的情况下,中国9月或将再度迎来一次降息或者一次降准.
"疲弱的经济数据很可能将触发近期政策进一步放松.9月份,货币政策放松很可能将以一次降息或降准的形式出现.我们预计8月CPI将小幅反弹至2%,不过这依然为再度降息留有空间",摩根大通报告预计.
外资银行瑞银(UBS)最新研究报告也称,最新中国官方PMI体现企业生产动能仍在下降,8月份时经济活动有可能在上月基础上进一步减速.
上述报告也表示,不能对PMI数据进行过度解读,因该数据有时会提供互相矛盾甚至错误的信号.(完)
--发稿 沈燕/宿泱韫;审校 杨淑祯
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