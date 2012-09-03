版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 14:59 BJT

〔日本股市〕收于四周低点,受累于中国经济忧虑(更新版)

(新增细节)

路透东京9月3日电---日本股市日经指数周一收于四周低位,盘中呈拉锯走势,因令人失望的中国数据盖过对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取行动提振经济的希望.

指标股指午盘一度反弹,因市场猜测中国数据疲软会促使北京当局进一步放宽货币政策,引发其它亚洲股市上扬,给日本股市带来支撑.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐