〔日本股市〕收于四周低点,受累于中国经济忧虑(更新版)

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
(新增细节)
路透东京9月3日电---日本股市日经指数周一收于四周低位,盘中呈拉锯走势,因令人失望的中国数据盖过对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取行动提振经济的希望.
指标股指午盘一度反弹,因市场猜测中国数据疲软会促使北京当局进一步放宽货币政策,引发其它亚洲股市上扬,给日本股市带来支撑.
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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