〔标题新闻〕波兰8月PMI降至48.3,受累于新订单和产出分项指数表现疲弱--Markit/汇丰

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 广水市鑫源 8 7 2/28簿记建档 -- AA- 3/1-3/7 长江证券 投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 上限5.80% AA- 2/23-2/24
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。