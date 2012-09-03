《汇市简讯》欧元/美元小幅回升,但倾向于逢低买盘

0706GMT * 投机客再度削减欧元/美元持仓 * 欧元/美元跌穿1.2600,澳元走软且中国PMI表现疲弱成为亚洲市场关注的焦点 * 市场关注今日即将公布的一系列PMI指数;欧元/美元料守在承压的水准;欧元区8月PMI指数预估为45.3,料持平于前值 * 杰克森霍尔会议后及欧洲央行会议前,倾向于逢低买盘的策略 * 买家关注100小时移动均线切入位1.2547和200小时移动均线切入位1.2533;1.2650处的障碍对卖家构成影响.(完) --编译 兰秀娟; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=