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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 15:16 BJT

〔澳洲股市〕收高,市场预期央行降息且美中出台刺激措施

路透悉尼9月3日电---澳洲股市周一上涨0.3%,银行类股领涨,市场预期美国或出台进一步刺激措施,且中国亦会采取行动提振经济增长.

澳洲银行业者将从全球出台进一步刺激举措带来的融资成本下降中获益.澳洲国民银行(NAB.AX)领涨银行板块,上扬0.5%.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数收高13.6点,报4,329.7点.该指数上周五收盘持平.

零售类股成为最大的拖累因素,稍早公布的数据显示,澳洲零售销售7月意外较前月下滑0.8%,创2010年10月以来最大降幅,远不及预期的增长0.2%.(完)

--编译 王兴亚;审校 沈以文

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