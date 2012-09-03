〔中国债市〕人民币利率互换略降,因PMI数据不佳且七天回购利率下行

路透上海9月3日电---中国人民币利率互换(IRS)周一全线下行3-4个基点(bp),因稍早公布的PMI数据过于疲弱,且资金市场七天期回购利率下行有所助力.

交易员表示,目前IRS和现券情况类似,都缺乏明确的方向指引.短期来看,本周公开市场逆回购操作规模,以及中标利率情况将是机构主要关注重点.

汇丰(HSBC)周一公布中国8月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值降至47.6,创下41个月以来最低水准,并略低于初值47.8;同日公布的8月官方非制造业PMI为56.3,较上月55.6有所回升;稍早公布的中国8月官方制造业PMI降至九个月新低49.2 显示经济下行压力仍较大.[ID:nSB1757328]

"IRS下了大概3-4个点,我觉得还是PMI的关系吧.(当然七天)回购利率如果不下来,IRS利率也很难下来."上海一银行交易员称.

北京一银行交易员补充认为,中国经济增长乏力已在预期之中,因此PMI数据并未为IRS指出新的方向.短期内只能继续关注公开市场操作,看逆回购中标利率是否会发生明显变化.

公开市场一级交易商本周继续可上报7/14/28天三种逆回购需求,以及28/91天两种正回购需求.上周公开市场七天期逆回购利率持平于3.40%,14天期利率则下跌5bp至3.55%.[CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-----------------------------------------------------------------------------------

周一 3.2800/3.4033 3.0250/3.1129 2.9871/3.0814 2.9914/3.0886 3.0050/3.2517

周五 3.3160/3.4160 3.0663/3.1563 3.0425/3.1350 3.0500/3.1488 3.0660/3.2570

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0360/-0.0127 -0.0413/-0.0434 -0.0554/-0.0536 -0.0586/-0.0602 -0.0610/-0.0053

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)