〔中国债市〕人民币利率互换略降,因PMI数据不佳且七天回购利率下行

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透上海9月3日电---中国人民币利率互换(IRS)周一全线下行3-4个基点(bp),因稍早公布的PMI数据过于疲弱,且资金市场七天期回购利率下行有所助力.
交易员表示,目前IRS和现券情况类似,都缺乏明确的方向指引.短期来看,本周公开市场逆回购操作规模,以及中标利率情况将是机构主要关注重点.
汇丰(HSBC)周一公布中国8月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值降至47.6,创下41个月以来最低水准,并略低于初值47.8;同日公布的8月官方非制造业PMI为56.3,较上月55.6有所回升;稍早公布的中国8月官方制造业PMI降至九个月新低49.2 显示经济下行压力仍较大.[ID:nSB1757328]
"IRS下了大概3-4个点,我觉得还是PMI的关系吧.(当然七天)回购利率如果不下来,IRS利率也很难下来."上海一银行交易员称.
北京一银行交易员补充认为,中国经济增长乏力已在预期之中,因此PMI数据并未为IRS指出新的方向.短期内只能继续关注公开市场操作,看逆回购中标利率是否会发生明显变化.
公开市场一级交易商本周继续可上报7/14/28天三种逆回购需求,以及28/91天两种正回购需求.上周公开市场七天期逆回购利率持平于3.40%,14天期利率则下跌5bp至3.55%.[CN/MMTCN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
-----------------------------------------------------------------------------------
周一 3.2800/3.4033 3.0250/3.1129 2.9871/3.0814 2.9914/3.0886 3.0050/3.2517
周五 3.3160/3.4160 3.0663/3.1563 3.0425/3.1350 3.0500/3.1488 3.0660/3.2570
------------------------------------------------------------------------------------
变动 -0.0360/-0.0127 -0.0413/-0.0434 -0.0554/-0.0536 -0.0586/-0.0602 -0.0610/-0.0053
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选