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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 15:20 BJT

〔全球金市〕金价徘徊在五个月高位附近,寄望美联储推出刺激措施

路透新加坡9月3日电---金价周一在五个月高点附近徘徊,继美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席上周对经济做出黯淡评估后,市场对其祭出刺激措施的期望支撑金价.

贝南克周五并未关上进一步放宽货币政策的大门,但他并没有就联储下一步行动给出明确暗示.[ID:nSB1755808]金价将受益于宽松货币政策,因大量印钞提升通胀前景,从而驱动投资者进入黄金市场.

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