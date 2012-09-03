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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 15:21 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月3日

路透上海9月3日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年9月3日-9月7日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日

    9/3       深     博实股份   002698        4,100        12.80        34.59    国信证券  9/6
    9/3       深     美盛文化   002699        2,350        20.19        40.10    平安证券  9/6
    9/4       深     北 信 源   300352        1,670        25.00        39.37    民族证券  9/7 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金926.94亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1756356]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注

  东方强化收益     东方基金      邮储银行     交通银行、银河证券等     9/3-9/28  
  债券基金

  工银瑞信睿智     工银瑞信      民生银行     杭州银行、光大证券等     9/3-9/21
  深证100指数分级基金

  万家信用恒利     万家基金      建设银行     招商银行、宏源证券等     9/3-9/21
  债券基金
 
  安信目标收益     安信基金      农业银行     建设银行、招商证券等     8/27-9/21     
  债券基金

  上投摩根中证     上投摩根      建设银行     招商银行、海通证券等     8/27-9/21
  消费服务领先指数基金

  南方金粮油       南方基金      工商银行     农业银行、银河证券等     8/27-9/21
  商品股票基金

  鹏华中证A股      鹏华基金      工商银行     建设银行、渤海证券等     8/27-9/20   
  资源产业指数分级基金

  嘉实增强收益     嘉实基金      招商银行     中国银行、国泰君安等     8/27-9/19     
  定期开放债券基金

  广发双债         广发基金      中国银行     农业银行、申银万国等     8/20-9/14     
  添利债券基金 

  德邦优化配置     德邦基金      交通银行     上海银行、齐鲁证券等     8/20-9/14  
  股票基金

  易方达中小板     易 方 达      建设银行     交通银行、长江证券等     8/20-9/14 
  指数分级基金

  银河主题策略     银河基金      中信银行     农业银行、国泰君安等     8/15-9/14
  股票基金

  浦银安盛幸福     浦银安盛      交通银行     招商银行、申银万国等     8/15-9/14
  回报定期开放债券基金

  汇添富多元       汇 添 富      中国银行     建设银行、渤海证券等     8/13-9/14  
  收益债券基金

  中银保本混合基金 中银基金      招商银行     中国银行、招商银行等     8/13-9/14 募集份额目标不超过50亿份(不包括募集期利息)

  浙商聚盈         浙商基金      交通银行     浦发银行、东方证券等     8/6-9/14 
  信用债债券基金

  长盛同辉深证     长盛基金      建设银行     中国银行、银河证券等     8/20-9/7
  100等权重指数分级基金

  平安大华保本     平安大华      建设银行     交通银行、平安证券等     8/13-9/7 募集金额上限为48亿元(不包括募集期认购利息)
  混合基金 

  富兰克林国海    国海富兰克林   农业银行     交通银行、国海证券等     8/6-9/7
  恒久信用债券基金

  招商安盈         招商基金      工商银行     中国银行、招商证券等     8/15-9/5 募集目标上限为50亿人民币(不包括募集期利息)
  保本混合基金

  博时信用债       博时基金      工商银行     中国银行、中信建投等     8/9-9/5
  纯债债券基金

  华安安心收益     华安基金      邮储银行     中国银行、信达证券等     8/6-9/5
  债券基金

  光大保德信添盛  光大保德信     交通银行     民生银行、申银万国等     8/24-9/3 
  双月理财债券基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  

  南京银行      至多50      3/5年     固息金融债      周一    
  国家开发银行    300  1/3/5/7/10年   固息金融债      周一
  农业发展银行    250       7年       固息金融债      周二
  财政部          300       7年       固息国债       9/6-9/10  
  广东省           86      5/7年      地方政府债     9/7-9/11
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  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期     正回购到期    逆回购到期     合计
    30            200         2,100        -1,870
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)

  国开行            固息金融债         160           上周六
  国开行            固息金融债         200             周五
  上海等四省市      固息地方债         110             周五

  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  2.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股)   发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日


   博实股份    4,100         12.80     --           --               --        9/3   9/6
   美盛文化    2,350         20.19     --           --               --        9/3   9/6
   北 信 源    1,670         25.00     --           --               --        9/4   9/7 
  ========================================================================================(完)

  --整理 丁淑琴/曹巍浩; 审校 刘昕/边竞

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