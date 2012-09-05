分析：中国航母有名无实？

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月29日电（记者 David Lague）---当日本右翼人士8月登上钓鱼岛时，中国最为鹰派的军事评论员之一却作出非同寻常的温和反应。

已退休的罗援少将认为，应将中国第一艘航空母舰命名为“钓鱼岛号”，以宣示中国对钓鱼岛的主权。

作为知名强硬派人士，这是他发表的最不强硬的言论之一。在最近数月中国与邻国的一系列领土争端中，罗援一直倡导鹰派路线。

他的较为典型的言论是，4月他曾警告称，如果菲律宾在黄岩岛问题上挑衅，中国海军将予以痛击。

军事分析人士认为，罗援态度克制的原因是，他知道中国的航母要到2020年左右才能投入实际使用。

尽管公众期待中国的航母很快将成为海军的旗舰，但专家指出，“瓦良格号”缺乏攻击机、武器、电子设备、人员培训和后勤支持。中国从乌克兰购买了这艘苏联时代的航母，并进行了改装。

“有相当大的不确定性，（投入使用）可能还要三到五年，”独立军事智库澳洲空中力量（Air Power Australia）联合创始人Carlo Kopp表示。

据中国官方媒体报导，7月“瓦良格号”进行了第九次航海试验并返回大连。一些中国军事研究员此前曾预测，该航母今年可能投入使用。

但是，中国人民解放军高级军官们指出，“瓦良格号”离投入使用还很远，需要进行大量的试验。

“长城不是一天建起来的，”“瓦良格号”返回大连之后，官方媒体引述总装备部林柏上校的话报导称。

军事分析人士表示，即使“瓦良格号”投入使用，其作用也将很有限，主要是训练和评估。2015年以后，中国首个自主建造的航母料下水。

非官方中国军事博客和网站称，中国计划在江南造船厂位于上海附近的长兴岛造船基地建造这一航母。

但是，专业和业余的分析人士对中国造船厂的卫星图片进行研究后，并未发现任何造航母的证据。

美国国防部今年早些时候发布的中国军力报告称，中国可能已经开始建造航母的一些零部件。

对于中国海军来说，在建设一支能够在远离中国本土部署的武装力量之际，建造航母是首要任务。

高级军官长期以来一直认为，这些军舰将增强中国在对台湾与南海和东海争议主权诉求的话语权。

中国1998年购入“瓦良格号”。长时间的试验和准备，暗示“瓦良格号”还不能投入战备使用，更别提缩小与更加先进的外国海军之间的技术差距。

中国面临的一大挑战是，打造专门用于航母的固定翼飞机和直升机。

中国正在研发歼-15舰载战斗机，从中国网站发布的图片和视频观察，它像是基于俄罗斯的苏-33战斗机。

中国已经进口并自行生产了类似俄罗斯机型，不过专家指出，航母对飞机的飞行控制软件、航空电子设备、武器、雷达和机身的要求更高，作出相应调整很复杂，代价也很高。

中外军事分析人士认为，中国海军也缺乏反潜、空中预警和搜救直升机。

他们还指出，对于执行远离中国本土的任务，中国还需为航母的调度和保护制定策略与原则。（完）