〔表格〕外资在韩国股市转为买超457亿韩元

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透首尔9月3日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超457亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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9月03日 45.7 1.2 -51.3
8月31日 -53.4 -114.8 166.1
8月30日 -139.5 -192.8 321.0
8月29日 -84.3 189.5 -101.3
8月28日 -98.8 -61.2 158.6
8月27日 348.9 -151.5 -160.7
8月24日 -223.5 47.3 183.3
8月23日 77.9 -62.2 -6.1
8月22日 177.7 -168.0 10.9
8月21日 250.9 -58.4 -176.4
8月20日 7.7 28.7 -37.0
8月17日 491.6 -20.0 -241.4
8月16日 321.8 -107.7 -196.7
8月14日 390.0 -54.7 -324.9
8月13日 238.8 -231.3 -5.7
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本月以来 45.7 1.2 -51.3
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今年以来 11,595.7 2,417.0 -9,985.3
------------------------------------------------- (完)
--编译 王兴亚;审校 于春红
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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