《汇市简讯》欧元/美元选择权波动率盘初下滑

美国热股：TOLL BROTHERS INC季度获利和营收均优于预期，股价升逾6%
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
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* 欧元/美元一个月期波动率伦敦早盘为10.05-10.0%,上周五为10.2%
* 现在杰克森霍尔风险因素已不在,加上美国适逢假期,令市场略承压
* 三个月期价平选择权波动率在亚洲时段为10.2%,周五早盘为10.55%,一年期波动率现为11.6%,上周五在11.75%
* 风险逆转指标曲线目前持稳,一个月期指标报0.85%,三个月期为1.6%,偏向欧元卖权.(完)
--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍
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