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市场报道 | 2012年 9月 3日 星期一 15:37 BJT

《汇市简讯》欧元/美元选择权波动率盘初下滑

0721GMT

* 欧元/美元一个月期波动率伦敦早盘为10.05-10.0%,上周五为10.2%

* 现在杰克森霍尔风险因素已不在,加上美国适逢假期,令市场略承压

* 三个月期价平选择权波动率在亚洲时段为10.2%,周五早盘为10.55%,一年期波动率现为11.6%,上周五在11.75%

* 风险逆转指标曲线目前持稳,一个月期指标报0.85%,三个月期为1.6%,偏向欧元卖权.(完)

--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍

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