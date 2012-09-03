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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 15:41 BJT

〔金属期市〕LME期铜触及一周高位,中国PMI数据引发政策放松预期

路透新加坡9月3日电---伦敦期铜周一触及一周高位,因在美国就业状况不佳且中国制造业数据低迷之后,市场寄望全球各大央行将采取措施提振经济增长.

中国经济寻底之路似乎尚未结束.刚刚公布的8月份制造业PMI数值,无论是跌破荣枯分水岭的官方数据,抑或创41个月低点的汇丰数据,均暗示中国三季度经济探底仍在继续.

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