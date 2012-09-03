〔欧洲经济〕西班牙决心实现2012年赤字占比6.3%目标--经济部长

路透马德里9月3日电---西班牙经济部长德金多斯周一表示,尽管今年前七个月数据表现糟糕,西班牙决心实现与欧盟协议2012年赤字占国内生产总值(GDP)之比6.3%的目标.

西班牙财政部周五公布,1-7月中央政府赤字相当于GDP的约4.6%,或486亿欧元.这距离年末要实现的目标相去甚远.

"政府实现6.3%这一目标的承诺非常高.在经济政策方面,兑现这一目标是我们的首要任务,"德金多斯对Onda Cero电台表示.

德金多斯亦称,受到国家援助的银行BFA-Bankia(BKIA.MC)公布2012年上半年亏损逾40亿欧元(50亿美元)后,国家银行重组基金FROB将随即挹注资本.

在西班牙6月为银行业申请1,000亿欧元援助资金后,西班牙正缓步滑向为主权债寻求援助的境地.德金多斯称,西班牙仍将等待进一步了解援助条件,再作决定,但他称,他有信心欧洲央行将介入帮助欧元区成员国.(完)