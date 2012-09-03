〔欧洲经济〕西班牙决心实现2012年赤字占比6.3%目标--经济部长

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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路透马德里9月3日电---西班牙经济部长德金多斯周一表示,尽管今年前七个月数据表现糟糕,西班牙决心实现与欧盟协议2012年赤字占国内生产总值(GDP)之比6.3%的目标.
西班牙财政部周五公布,1-7月中央政府赤字相当于GDP的约4.6%,或486亿欧元.这距离年末要实现的目标相去甚远.
"政府实现6.3%这一目标的承诺非常高.在经济政策方面,兑现这一目标是我们的首要任务,"德金多斯对Onda Cero电台表示.
德金多斯亦称,受到国家援助的银行BFA-Bankia(BKIA.MC)公布2012年上半年亏损逾40亿欧元(50亿美元)后,国家银行重组基金FROB将随即挹注资本.
在西班牙6月为银行业申请1,000亿欧元援助资金后,西班牙正缓步滑向为主权债寻求援助的境地.德金多斯称,西班牙仍将等待进一步了解援助条件,再作决定,但他称,他有信心欧洲央行将介入帮助欧元区成员国.(完)
--编译 兰秀娟;审校 石冠兰
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