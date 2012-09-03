〔欧洲汇市〕英镑兑美元持稳,虽守住上周涨幅但或难以进一步升高

美国热股：TOLL BROTHERS INC季度获利和营收均优于预期，股价升逾6%
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透伦敦9月3日电---英镑兑美元周一持稳,守住上周因预期美国释出更多货币宽松举措而录得的多数涨幅,但即便英国制造业数据超过预期,英镑或也难以进一步升高.
英国8月制造业采购经理人指数(PMI)预计为46.0,略高于7月的45.4,但仍远低于荣枯分界线50.该数据将于0828 GMT时公布.
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透2月22日 - 消息人士周二表示，机顶盒制造商Arris International接近以约10亿美元收购Brocade Communications Systems旗下的网络设备业务。
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。