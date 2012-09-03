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市场报道 | 2012年 9月 3日 星期一 16:11 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元持稳,虽守住上周涨幅但或难以进一步升高

路透伦敦9月3日电---英镑兑美元周一持稳,守住上周因预期美国释出更多货币宽松举措而录得的多数涨幅,但即便英国制造业数据超过预期,英镑或也难以进一步升高.

英国8月制造业采购经理人指数(PMI)预计为46.0,略高于7月的45.4,但仍远低于荣枯分界线50.该数据将于0828 GMT时公布.

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