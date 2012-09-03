《汇市简讯》欧元/美元交投淡静,市场关注到期期权

0758GMT * 疲弱的意大利采购经理人指数(PMI)抵消了较好的西班牙数据 * 数据公布后,西班牙10年期公债较可比德债收益率差缩窄五个基点,意大利公债较可比德债收益率差缩窄六个基点 * 今日美国为劳工节假期,市场交投可能淡静 * 交易商关注焦点已转至期权到期的影响 * 今日欧元/美元期权到期的点位为1.2500, 1.2525, 1.2535, 1.2550, 1.2585, 1.2600, 1.2615和1.2640.(完) --编译 于春红;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=